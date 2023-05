François Legault met à risque son image du «bon gars qui fait son possible»

Si j’étais au caucus de la CAQ, je verrais les voyants jaunes et rouges s’allumer sur mon tableau de bord. Comme un arbre de Noël qui scintille, mais sans les réjouissances! Les mauvais dossiers et les mauvaises manchettes s’accumulent.

Jusqu’à maintenant, rien ne paraît percer l’armure de la CAQ et de son chef, mais attention : l’opinion publique ne réagit pas de façon linéaire. Genre tu fais une gaffe, tu perds un pour cent, tu fais une autre gaffe, tu perds un autre pour cent.

Parfois, tu fais dix gaffes et le peuple semble avaler la pilule et passer l’éponge. Alors tu te dis: «Aucun dommage, le peuple nous aime.» Puis un jour tu fais la coche mal taillée de trop et l’appui dégringole en cascade. Les mêmes électeurs qui t’aimaient tant se mettent à te conspuer, à crier qu’ils sont déçus.

Ça passe mal

Au cours des derniers mois, le gouvernement Legault a multiplié les gestes susceptibles de jouer sur le gros nerf de la population. Je rappelle des exemples.

La hausse du salaire des élus. Même s’il est évident que la rémunération des élus n’est plus à la hauteur, cette augmentation passe mal. Les élus se votent eux-mêmes un solide 30 % de hausse, applicable immédiatement, en pleines négociations avec le secteur public où le gouvernement offre 9 % sur cinq ans.

La hausse du salaire des directeurs de cabinet. D’autres 30 % de bonification. Certains directeurs de cabinet gagnent maintenant plus que les ministres. Même si ces gens travaillent très fort, la nouvelle alimente l’image d’un parti qui se sert dans le buffet.

L’abandon du troisième lien. Qu’on soit pour ou contre le projet lui-même, tout le monde a les bras qui décrochent en voyant un parti renier un engagement phare avec cette désinvolture. Pire, cela soulève la question de l’opportunisme électoral.

Le fiasco de la SAAQ. C’est un dossier qui a mal commencé l’année pour la CAQ, le parti de l’efficacité, un parti soucieux de faciliter la vie de la classe moyenne.

Simon Jolin-Barrette nomme un ami personnel au poste de juge sans faire une déclaration d’intérêt. Il a respecté le processus prévu, mais ça fait jaser.

L’atout Legault

Ce qui a fait la force de François Legault, c’est son côté bon enfant, un côté « bon gars qui fait son possible ». Face aux dossiers plus difficiles, on pardonne au type qui est de bonne foi. Il ne réussit pas tout, mais il essaye. Gérer le gouvernement c’est ardu, mais il fait de son mieux. Derrière cela, il y a l’idée de la personne dévouée, qui est là pour servir.

Si son gouvernement cultive l’image de gens qui sont là pour se servir plutôt que pour servir, François Legault va perdre cette carte du bon gars. Alors, il pourrait trouver le temps long.

Avec sa victoire électorale éclatante et sa force dans les sondages, la CAQ est trop sûre d’elle-même. Ça se sent et c’est dangereux.