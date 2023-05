Joel Quenneville tout près d'un retour dans la LNH?

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, rencontrera Joel Quenneville à la conclusion des présentes séries éliminatoires afin d’évaluer son statut en prévision d’un retour derrière le banc d’une équipe de la LNH.

C’est ce qu’a rapporté vendredi le réseau TSN, qui a avancé que Stan Bowman, l’ancien directeur général des Blackhawks de Chicago et ex-patron de Quenneville, aura aussi besoin d’une autorisation afin de se joindre à une équipe de la LNH. Il aurait tenu des discussions avec quelques équipes du circuit Bettman.

Selon la même source, le nom de Quenneville circule de plus en plus relativement au poste vacant d’entraîneur-chef des Rangers de New York.

Celui-ci a démissionné d’un poste identique chez les Panthers de la Floride à l'automne 2021 après des révélations chocs sur la mauvaise gestion des Blackhawks concernant le cas Kyle Beach. Ce dernier dit avoir été victime d’agressions sexuelles de la part d'un entraîneur adjoint, Brad Aldrich, en 2010. Ces faits reprochés se seraient déroulés lors de la conquête de la coupe Stanley des Hawks la même année.

L’homme de 64 ans était l’entraîneur-chef de l’équipe de Chicago à l’époque. Pour sa part, Bowman occupait les postes de DG et de président des opérations hockey. Il a remis sa démission en 2021.

Bettman remet les pendules à l’heure

Néanmoins, Bettman a déclaré en mai 2022 que Quenneville ne lui avait pas exprimé son intention de revenir dans la ligue.

«Il n'y a rien qui se passe actuellement avec Joel. S’il y a une vraie conversation à avoir, je me concentrerai là-dessus au moment opportun», a-t-il déclaré selon des propos rapportés par TSN.

«Je suppose que Joel prendra l'initiative, s'il pense qu’il s’agit du bon moment, qu'il est prêt à revenir et que l'occasion se présente», a rétorqué le commissaire.

Quenneville est le deuxième entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la LNH, avec 969 victoires, derrière Scotty Bowman et ses 1244 gains.