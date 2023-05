Le Bal des tannants amasse 1,5 million $

Le Bal des tannants pour Le Children, encore plus grand et plus tannant, a eu lieu au hangar de Starlink Aviation. Le gala de bienfaisance a permis de recueillir la somme de 1,5 million de dollars au profit du Fonds pour la santé des enfants de l’Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children).

Photos fournies par PBL Photographe, et Pascale Vallée

Les deux coprésidentes d’honneur du Bal, Isabelle Marcoux et Kim Thomassin, sont en compagnie de Renée Vézina, la présidente de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfant, ainsi que de Véronique Black et Sharon Stern, les coprésidentes du comité de partenariat du Bal.

Le ministre Christian Dubé est avec Mila Goolab, une jeune patiente et lauréate du Prix Fondation McCall MacBain pour l’excellence jeunesse Nicolas W. Matossian.

Véronique Black, la coprésidente du comité de partenariat du Bal, est entourée de Harrison Black et Herb Black.

Ben Mulroney, le maître de cérémonie, a salué Tyler Epassy et Rémi Brideau, les acteurs de la publicité « Longue vie aux tannants » de La Fondation du Children.

Vincent Damphousse est entouré de Nathalie Forcier, Véronique Black, France Margaret Bélanger, présidente du Groupe CH, et Grégoire Baillargeon, président BMO Groupe financier, Québec.

Les invités ont enfilé des robes et des smokings élégants et y ont ajouté une touche enfantine alors qu’on voit Dary Laflamme, Marlène Castonguay, Guy Carbonneau et Line Carbonneau.

Isabelle Marcoux et Kim Thomassin, les coprésidentes d’honneur, et Philippe, le fils d’Isabelle, accueillaient les invités à leur arrivée.