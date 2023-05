Les «accommodements raisonnables» sont de retour: allons-nous encore céder?

Il fallait s’y attendre. Un regroupement d’associations musulmanes va contester devant les tribunaux le décret interdisant les locaux de prière dans les écoles publiques du Québec.

À noter que les associations musulmanes sont nombreuses et actives au Canada et en particulier au Québec où la laïcité est devenue une des valeurs identitaires.

L’Association musulmane du Canada, le Forum de musulmans canadiens, le Centre communautaire musulman de Montréal, l’Association musulmane de l’Amérique du Nord à Laval et le Centre communautaire islamique de Brossard se préparent à se présenter devant la Cour supérieure du Québec dans les mois à venir.

Il est difficile d’obtenir des informations sur ces différentes associations qui œuvrent plutôt dans l’ombre même si elles ont officiellement pignon sur rue. Combien de membres regroupent-elles ? Quel est le profil de ses membres ? Qui les finance ? On l’ignore, à vrai dire.

Soyons clairs. On ne met pas en doute leur droit d’avoir recours aux tribunaux parce que tous les Canadiens sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.

Droit aux prières

Le 19 avril dernier, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a émis une directive après que de jeunes musulmans eurent occupé pendant le ramadan des locaux pour prier dans quelques écoles, à Laval au premier chef.

Les demandeurs exigent maintenant qu’un « accommodement raisonnable » leur soit accordé pour prier seuls ou en groupe « en tout lieu de l’établissement scolaire ».

Croit-on que cette sortie tapageuse des associations musulmanes aille se résorber dans la chaleur de l’été ? Imagine-t-on le premier ministre Legault venir contredire publiquement son ministre Bernard Drainville au risque de le faire pleurer encore une fois ?

Le gouvernement caquiste sait fort bien que les lois québécoises en matière de langue et de laïcité risquent dans les années à venir d’être contestées devant les tribunaux. Pour ce qui est de la langue par le gouvernement Trudeau en particulier.

L’architecte du Canada postnational, promoteur du catéchisme des droits individuels, de la diversité d’un océan à l’autre et d’une égalité qui exclut les revendications identitaires du Québec, se prépare, lui, à une élection qu’il souhaiterait majoritaire pour son parti.

Impasse

François Legault tout à sa passion pour l’essor économique du Québec se fait reprocher d’avoir déposé ses demandes au placard. Mais il est certain que Justin Trudeau est peu enclin à céder des pouvoirs au Québec en particulier, surtout en matière d’immigration.

Le premier ministre caquiste devra se reposer cet été, car l’automne, ce ne seront pas que des feuilles qui tomberont des arbres. Les exigences des musulmans religieux concernant la prière à l’école ne vont pas disparaître.

L’automne sera chaud aussi à cause des revendications des syndicats du secteur public et parapublic, de la détérioration du climat politique alors que les partis d’opposition, le PQ et QS, piaffent d’impatience de rester si loin du pouvoir.

Quoi qu’on en dise, au Canada et particulièrement au Québec, les débats suscités par nos petites misères « locales » comme certains l’affirment, sont interreliés aux secousses telluriques et politiques qui ébranlent la planète entière. Alors, nos accommodements raisonnables, la gentillesse des membres de la CAQ à l’égard de leur chef et le progressisme de Justin Trudeau sont des gouttes d’eau dans les mers agitées qui bordent nos contrées.