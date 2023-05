Les moustiques semblent vous prendre pour cible? Voici pourquoi!

L’attirance que semblent avoir les moustiques pour certains individus plutôt que d’autres est de plus en plus documentée, mais on n’en savait très peu jusqu’ici sur les raisons pour lesquelles l’odeur corporelle de certains est plus attirante pour ces bestioles.

Une nouvelle étude publiée vendredi dans le journal Current Biology révèle en partie la réponse à cette question: des composantes des odeurs produites par le corps humain sont plus susceptibles d’attirer les moustiques.

Les chercheurs ont déterminé que ces derniers sont particulièrement friands des acides carboxyliques, qui sont produits par des bactéries présentes sur la peau, mais qui nous apparaissent inodores, et qui sont également présents dans les fromages à forte odeur.

De son côté, un composant chimique nommé eucalyptol, notamment présent dans certaines plantes, a semblé repousser ces insectes.

En entrevue avec CNN, le chercheur principal de l’étude, Dr Edgar Simulundu, qualifie ces corrélations d’intéressantes et excitantes.

Elles pourraient mener à des débouchés visant à repousser ces bestioles.

«Ces découvertes ouvrent une nouvelle approche pour développer des produits pour attirer et repousser les moustiques, dit-il. Nous pourrons potentiellement ainsi contrôler les vecteurs de propagation de la malaria dans les régions où il y a endémie, notamment.»

Afin d’arriver à ces résultats, les chercheurs ont fait dormir six personnes dans des tentes individuelles reliées par un tube à une grande pièce de 20 mètres sur 20 mètres où ont été relâchées des centaines de moustiques, l’idée étant de les exposer à différentes odeurs humaines.

Les moustiques n’avaient pas accès aux tentes, heureusement pour les participants.

Le mouvement des moustiques a ensuite été suivi par des caméras infrarouges pour déterminer vers qui elles étaient attirées.

Les résultats de l’étude n’auront cependant pas d’impact immédiat, car les acides carboxyliques ne peuvent pas être éliminés en frottant à l’aide d’un savon, indique à CNN la chercheuse Leslie Vosshall, qui a également participé à l’étude.

Cependant, ces nouvelles révélations «nous donnent de bonnes indications sur ce que les moustiques utilisent pour nous pourchasser, et de comprendre de quoi il s’agit constitue une étape essentielle pour déterminer les prochaines étapes», ajoute-t-elle.