Les Remparts peuvent remporter le trophée Gilles-Courteau ce soir: cinq choses à savoir avant le match no. 5 de la finale de la LHJMQ

Le trophée Gilles-Courteau sera dans l'enceinte du centre Vidéotron, vendredi soir, alors que les Remparts de Québec auront l'occasion de remporter un premier championnat de la LHJMQ depuis 1976.

Les deux formations ont patiné en matinée et voici ce qu'on a retenu.

1. Ne parlez pas de trophée aux Remparts !

Pas question, en matinée, d’évoquer la possibilité que les Remparts soulèvent le trophée Gilles-Courteau au terme du match no. 5.

Questionné sur le fait que les Remparts avaient la chance d’accomplir quelque chose de gros pour la ville, Roy a répondu par un simple : « je n’en doute pas ».

Un confrère lui a par la suite demandé s’il avait une idée duquel de ses joueurs était en avance pour l’obtention du joueur le plus utile des séries, advenant le cas où la finale se termine ce soir

« Tu me poseras la question après le match », a-t-il tranché. Je n’ai aucune idée. En fait, j’ai une idée : quand la rondelle va toucher la glace, il faudra être prêts. »

Pas question non plus, à l’interne, de se demander si les Remparts organiseront ou pas un défilé avant le début du tournoi de la coupe Memorial advenant, encore une fois, une conquête du trophée Gilles-Courteau.

L’équipe ne tient rien pour acquis.

2. Patrick Roy est nerveux et a passé un coup de fil à Bob Hartley

Patrick Roy ne l'a pas caché, il est « un peu nerveux » en vue du match no. 5. « Ma plus grande préoccupation est de m’assurer qu'on soit concentré sur la manière qu'on veut jouer. Je ne veux oublier aucun détail. » D'ailleurs, il s’est entretenu avec Bob Hartley en matinée, vendredi et ce dernier lui a remémoré des souvenirs de la conquête de la coupe Stanley par l’Avalanche en 2001. Après quatre matchs, la série face aux Devils du New Jersey était égale 2-2 et l’Avalanche de Roy et dirigée par Hartley, s’était présentée avec la mauvaise attitude au match no. 5.

« On était parti extrêmement fort mais on courait partout et on n’était jamais à la bonne place. Quand on s’est regroupé après le match no. 5, on tirait de l’arrière 2-3 et on était arrivé beaucoup plus concentrés qu’intenses lors du match suivant. Il faudra être capable d’aller chercher cet équilibre-là ce soir. »

3. « On est en super belle position », estime Sylvain Favreau

L’entraineur-chef des Mooseheads d’Halifax Sylvain Favreau arborait son plus beau sourire quand il a rencontré les médias vendredi matin, malgré la position difficile dans laquelle se trouve son équipe.

« On est en super belle position, a-t-il corrigé. On est en finale et on a une chance, comme les Remparts, de gagner ça. Ça en prend quatre et les Remparts sont peut-être un peu plus proches mais on est dans une super belle position.

« Le soleil va se lever demain. On est ici pour gagner un match et si, comme entraineur, je commençais avec une mentalité perdante, je ne ferais pas mon boulot. On est un groupe confiant. »

4. L’Heureux de retour pour gâcher la fête

Bonne nouvelle dans les circonstances pour les Mooseheads : l’attaquant Zachary L’Heureux effectuera un retour au jeu pour le match no. 5 après avoir raté la dernière rencontre en raison d’une blessure.

« Je n’étais même pas sûr de faire le voyage. D’être ici, c’est gros pour moi et pour l’équipe. J’espère être capable de mener l’équipe pour aller chercher trois victoires. [...] C’était plate de ne pas jouer le dernier match et l’autre d’avant je n’étais presque pas capable de jouer. Ce n’était pas facile mais je me sens beaucoup mieux et je vais essayer de jouer à mon plein potentiel et être une distraction pour eux-autres. »

L’Heureux estime d’ailleurs que la pression est sur les Remparts.

« Ils ont plus de pression que nous. Ils veulent finalement gagner un championnat à la maison. L’opportunité est parfaite pour eux mais on veut gâcher ça. On ne veut pas trop se concentrer sur eux mais plus sur ce qu’on a à faire. »

5. Des souvenirs pour Daniel Agostino

Daniel Agostino n’est pas en terrain inconnu. Le 19 juin 2022, les Cataractes de Shawinigan, avec qui il évoluait, menaient la finale de la LHJMQ 3 à 1 face aux Islanders de Charlottetown et parvenaient à remporter le match 5 pour soulever le gros trophée.

« J’essaie juste de dire à tout le monde que ça reste un match de hockey. On ne pense pas au futur ni au passé, on est dans le moment présent.

« Les gars le savent déjà. On sait quoi faire pour gagner. On connait nos forces et on veut jouer notre style de jeu. »

L’an dernier, toutefois, Agostino avait soulevé la coupe du Président au domicile de l’adversaire puisqu’ils avaient remporté le match no. 5 à Charlottetown.

« Je ne sais pas c’est quoi gagner à la maison et j’aimerais vraiment ça mais, il faut vraiment rester dans le moment présent et ne pas penser trop à ce qui pourrait se penser après le match. »

En bonus : à 13h, le moitié-moitié en vue du match de vendredi soir atteignait déjà presque 60 000$. Il est possible pour tout le monde de se procurer des billets sur le web en cliquant ici.