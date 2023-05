Meurtre dans une pizzeria du DIX30: le flair d'une policière a permis de retrouver le révolver

Grâce à son flair encore plus aiguisé que celui du chien pisteur passé avant elle, une policière a réussi à retrouver le révolver qui aurait été utilisé pour tuer un homme dans une pizzeria du DIX30 au printemps 2019.

Le 10 mai 2019, en soirée, l’agente Nancy Therrien du Service de police de l’agglomération de Longueuil patrouillait avec son collègue lorsqu’ils ont entendu sur les ondes «un appel concernant un individu qui tirait du gun», a-t-elle témoigné vendredi au procès de Joshua Sarroino, 29 ans, au palais de justice de Montréal.

Cet appel concernait Éric Francis De Souza, 24 ans, atteint mortellement à la tête alors qu’il était attablé avec une douzaine d’amis pour un souper d’anniversaire au restaurant Sofia, situé au quartier DIX30 à Brossard.

L’agente Therrien et son partenaire se sont rapidement rendus près du restaurant et ont été assignés à accompagner le chien pisteur Sako et son maître.

Ils se sont alors mis à ratisser le secteur, à la recherche d’un indice. Malheureusement, cette fouille n’a pas permis de trouver une piste intéressante.

Vidéo de surveillance

Le maître-chien est par la suite allé visionner les vidéos de surveillance du quartier DIX30 afin de voir la trajectoire exacte du suspect masqué après le crime.

Ce dernier quittait le restaurant, longeait quelques commerces, pour ensuite traverser un boulevard et se rendre jusqu’au restaurant Les 3 Brasseurs.

«On est partis avec Sako vers le restaurant afin de ratisser le secteur. On a fait la fouille du stationnement avant et des conteneurs», a expliqué l’agente Therrien, précisant que cette fouille n’avait pas permis de trouver d’élément incriminant.

La policière a ensuite pris l’initiative de se rendre à l’intérieur de la brasserie afin de mettre la main sur les vidéos de surveillance de l’établissement.

En attendant le superviseur du restaurant, elle a regardé par une porte donnant sur la terrasse et a aperçu un sac en plastique vert qui correspondait à ce qu’elle avait aperçu dans les mains de l’homme sur la vidéo de surveillance.

«Quand j’ai vu le sac, je me suis dit: oh, c’est le sac en question! [...] L’arme à feu ne doit pas être trop loin», a indiqué l’agente Therrien.

Elle a ainsi ratissé la terrasse à la recherche de la possible arme du crime.

«En regardant vers une deuxième table, j’ai été éblouie par un objet métallique au sol. Je me suis approchée pour vérifier comme il faut et j’ai vu un révolver avec la crosse blanche et le canon argenté», a-t-elle témoigné.

Retrouvés à la pizzeria

La police avait auparavant trouvé dans la pizzeria une douille et des morceaux du sac d’épicerie en plastique.

«Une biologiste judiciaire témoignera que l’ADN de l’accusé correspond à celui retrouvé sur la poignée du sac», a assuré Me Tian Meng, de la Couronne, plus tôt cette semaine.

Les empreintes digitales de Sarroino auraient également été trouvées sur le sac.

Selon la théorie de la poursuite, l’accusé serait ensuite entré dans une voiture blanche volée, qui a été brûlée dans un cul-de-sac d’une rue résidentielle. Il aurait ensuite embarqué dans un véhicule de couleur noire.

Le procès devant jury est prévu pour quelques semaines devant le juge Pierre Labrie.

Avec Michael Nguyen