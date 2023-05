Miley Cyrus dévoile le refrain initial de sa chanson «Flowers»

Elle est devenue LA chanson emblématique de la femme forte qui n’a pas besoin d’un homme pour être heureuse; pourtant les paroles initiales de la chanson Flowers en faisaient « la chanson la plus triste », raconte Miley Cyrus.

On connaît tous le refrain accrocheur et puissant « Je peux m'acheter des fleurs, écrire mon nom dans le sable... et je peux m'aimer mieux que tu le fais ». Miley Cyrus confie au magazine Vogue britannique - dont elle fait la couverture de l’édition de juin - que le refrain se terminait à l’origine avec « et je NE peux m’aimer mieux que tu le fais. ».

« Je l’avais écrit d’une tout autre manière », dit-elle. Cela faisait plutôt années 1950. La chanson la plus triste. » La chanteuse a finalement rejeté la morosité. « La chanson est un peu : fake it till you make it (fais semblant jusqu’à ce que cela arrive). Ce dont je suis une grand fan. »

Culpabilité et honte

La star de 30 ans confie également au magazine britannique avoir porté beaucoup de culpabilité et de honte autour d’elle pendant des années à cause des nombreuses controverses et bouleversements qu’elle a causés.

« Maintenant que je suis adulte, je me rends compte à quel point j'ai été jugé durement, explique-t-elle pourtant. Enfant, j'ai été sévèrement jugé par des adultes et maintenant, en tant qu'adulte, je me rends compte que je ne jugerais jamais durement un enfant. »

Son succès

Miley Cyrus est consciente que le succès est éphémère.

« Beaucoup de gros titres ont dit « C'est le moment de Miley ». Et je me dis : c'est exactement ce que c'est. C'est un instant. Et ce sera fini, dit-elle. Ce n'est pas pessimiste. C'est honnête et ça me va. Je préfère cela en fait. Je n'aime pas rester au sommet. »

Alors qu’elle a sorti certains de ses meilleurs morceaux en carrière au cours de la dernière décennie, Miley Cyrus explique que sa vie est désormais consacrée à son propre bonheur. « Est-ce que je veux vivre ma vie pour le plaisir ou l'épanouissement de quelqu'un d'autre que le mien ? », dit-elle.

L’intégralité de l’entrevue avec Miley Cyrus sera dans l’édition papier du Vogue britannique de juin. Il sera en kiosque dès le mardi 23 mai prochain.