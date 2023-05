Vincent Desharnais a reçu des menaces de mort

Le défenseur des Oilers d’Edmonton Vincent Desharnais a suscité l’attention par la qualité de son jeu ainsi que ses aptitudes pugilistiques cette saison, mais certains partisans n’ont pas apprécié l’un de ses combats, allant même jusqu’à lui envoyer des menaces de mort.

C’est ce qu’il a avoué à la chaîne radiophonique 98,5, jeudi soir. Le joueur de 26 ans s’est taillé une plus grande place dans la brigade défensive de la formation albertaine, participant notamment aux 12 rencontres éliminatoires des siens. Maintenant que les Oilers se trouvent en vacances, il a pris quelques minutes pour discuter du passé, notamment son duel à poings nus avec Arber Xhekaj, du Canadien de Montréal, lors de la rencontre du 12 février au Centre Bell.

Ce jour-là, le porte-couleurs du Bleu-Blanc-Rouge a subi une blessure au haut du corps, visiblement à l’épaule, et le dénouement n’a pas plu à certains individus.

«Malheureusement, il s’est blessé et je n’ai pas aimé voir cela. Après, les messages de partisans du Canadien n’étaient pas amusants. Je peux les comprendre, ils sont très intenses et ils ne veulent pas voir leurs joueurs subir des blessures. Écoutez, les menaces de mort... c’était quelque chose! Je ne l’ai pas dit à mes parents sur le coup, car ma mère ne se serait pas sentie en sécurité. C’est là que j’ai réalisé à quel point les partisans du Canadien sont intenses», a-t-il affirmé.

«Mon intention, ce n’était pas de blesser quelqu’un. [...] On perdait 3 à 0 à ce moment-là et je voulais provoquer quelque chose. Évidemment, c’était mon premier match à Montréal et j’avais plus de 50 personnes dans les estrades. L’adrénaline était là», a-t-il aussi précisé.

Fierté

Desharnais préfère retenir le positif de sa campagne, qu’il juge épanouissante en vertu de sa progression l’ayant mené à la Ligue nationale. Pour un choix de septième tour au repêchage de 2016, cela représente tout un fait d’armes.

«Je suis vraiment fier de moi. J’ai répondu devant différentes épreuves qui sont arrivées cette année et je n’ai pas lâché en demeurant positif dans tout cela, car ça n’a pas été facile, a admis celui ayant également pris part à 13 affrontements de la Ligue américaine en 2022-2023. Dans les dernières années, il y a eu plusieurs moments où je me suis questionné en me demandant si c’est vraiment cela que je voulais faire. Là, j’avais un but en tête et c’était de jouer mon premier match avec les Oilers; j’en ai finalement joué presque 50.»