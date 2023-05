Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 20 mai qui en valent le détour.

Hockey : Panthers de la Floride c. Hurricanes de la Caroline

Les Panthers de la Floride ont présentement le vent dans les voiles. Les hommes de Paul Maurice se sont emparés du premier match de la finale de l'Association de l’Est grâce à un gain de 3 à 2 en quatrième période de prolongation. La fatigue risque de jouer dans le camp des deux formations, car ils ont terminé le premier match de cette série très tard. Les hommes de Paul Maurice n’ont pas subi la défaite à leurs sept derniers matchs sur les patinoires ennemies. Même si l’attaquant Teuvo Teravainen a effectué un retour dans l’alignement lors du premier match de cette série, la troupe de Rod Brind'Amour sont toujours privés de l’un de leurs éléments clé en attaque, Andrei Svechnikov.

Prédiction : Victoire des Panthers de la Floride - 2,30

Tennis : Holger Rune c. Casper Ruud

Holger Rune, septième joueur mondial, connaît actuellement les meilleurs moments de sa jeune carrière dans l’ATP. Le Danois a éliminé en quart de finale la première tête de série du Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic, en trois manches de 6-2, 4-6 et 6-2. L’athlète de 20 ans a remporté le tournoi de Munich et le Masters de Monte-Carlo plus tôt cette saison en plus d’avoir atteint les demi-finales lors du Tournoi d’Acapulco et à l’Open sud de France. Son adversaire Casper Ruud (4e raquette mondiale) ne connaît pas la saison espérée. Mis à part un triomphe à l’omnium d’Estoril en avril dernier, le Norvégien n’a pas fait mieux que les huitièmes de finale cette saison.

Prédiction : Victoire de Holger Rune en deux manches - 2,46

Baseball : Diamondbacks de l’Arizona c. Pirates de Pittsburgh

Les Diamondbacks de l’Arizona représentent une belle surprise après le quart de la saison qui a été joué dans la MLB. Ils ont une fiche de 25-19 et talonnent les Dodgers de Los Angeles à 2,5 matchs de la tête de la section Ouest de la Nationale. L’équipe du désert américain possède la troisième meilleure offensive de la MLB. Ils affrontent les Pirates de Pittsburgh, qui connaissent des moments plus difficiles après un excellent début de saison. Les Pirates n’ont remporté que trois de leurs 10 derniers affrontements.

Prédiction : Victoire des Diamondbacks de l’Arizona - 2,10