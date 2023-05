[PHOTOS] Monia Chokri fait tourner les têtes sur le tapis rouge du Festival de Cannes

La réalisatrice québécoise Monia Chokri et l’équipe de son film Simple comme Sylvain ont fait tourner les têtes sur le tapis rouge de Cannes, vendredi.

• À lire aussi - «Simple comme Sylvain»: une ovation pour le nouveau film de Monia Chokri à Cannes

Au lendemain de la première du film dans la section, Un certain regard, Monia Chokri et les acteurs Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal ont eu l’honneur de monter les marches du Palais des Festivals, vendredi, en début de soirée.

AFP

AFP

AFP

Plus tôt dans la journée, l’équipe du film s’était prêtée à la traditionnelle séance de photos du festival.

Troisième long métrage de Monia Chokri (La femme de mon frère, Babysitter), Simple comme Sylvain a été projeté jeudi à la salle Debussy du Palais des Festivals, où il a reçu un accueil chaleureux du public.

AFP

AFP

AFP

C’est la seconde fois que la cinéaste québécoise présente un film à Cannes. Il y a quatre ans, son premier long métrage, La femme de mon frère, et avait remporté un Prix coup de cœur du jury de la section Un certain regard.

Simple comme Sylvain raconte l’histoire d’une professeure de philosophie de 40 ans (Magalie Lépine-Blondeau) qui tombe en amour avec un entrepreneur des Laurentides (Pierre-Yves Cardinal) aux antipodes de son mode de vie.

Le film prendra l’affiche au Québec le 22 septembre.