SVP Gary, confirmez que les Nordiques ne reviendront pas

Tant que Gary Bettman sera le commissaire de la Ligue nationale de hockey, les Nordiques ne seront pas de retour à Québec. Jamais la capitale nationale n’aura une nouvelle équipe du circuit durant son mandat.

• À lire aussi: Jonathan Marchessault rêve au retour des Nordiques

• À lire aussi: «Les carottes sont cuites» pour la LNH en Arizona, croit l’ancien des Coyotes Éric Bélanger

• À lire aussi: LNH: Les 5 destinations les plus plausibles pour les Coyotes, dont le projet d'amphithéâtre a été rejeté par référendum

L’Américain qui aura 71 ans en juin est en poste depuis plus de 30 ans et il ne semble pas vouloir partir à la retraite.

Il a fait de bonnes choses, garnissant notamment les poches des propriétaires avec les expansions et les contrats de télévision.

Mais certains gouverneurs doivent demander des comptes. Le flop des Coyotes en Arizona est ridicule et risible. L’équipe, la Ligue et les autres formations perdent de l’argent depuis longtemps.

Est-ce qu’après toutes ces années, Bettman a trop d’ego ou est trop orgueilleux pour reconnaître l’échec des Coyotes ? Il en a fait un projet personnel.

Et le club va encore évoluer la saison prochaine dans un aréna universitaire de moins de 5000 places. Ce n’est pas sérieux. Quels athlètes professionnels peuvent s’épanouir là-bas ? Pas Jakob Chychrun en tout cas. Le défenseur a demandé à être échangé et son vœu a finalement été exaucé. Il a pris la route d’Ottawa.

Et après que la population a refusé la construction d’un amphithéâtre à Tempe, le père de l’excellent Clayton Keller a mentionné sur Twitter que son fils ne serait pas là au début de la prochaine campagne. Son message a été ensuite effacé, mais le mal était fait.

Tannés de se faire niaiser

Pendant ce temps, Québec attend. Québec attend avec ses partisans passionnés de hockey qui remplissent un Centre Vidéotron moderne pouvant accueillir plus de 18 000 spectateurs. On est loin du Mullett Arena de l’Université d’État de l’Arizona.

On a l’impression qu’il y a au moins une nouvelle par année qui nous rappelle que Québec n’a pas d’équipe de la LNH et que tous les Québécois se font niaiser.

Quand on reparle des organisations en difficulté, plusieurs villes qui pourraient potentiellement accueillir un club, comme Houston, Kansas City, Atlanta (encore !) ou Salt Lake City, refont surface. Mais il n’y a qu’au Canada qu’on parle de Québec, sinon ce nom est prononcé du bout des lèvres, pas trop fort.

Si aucun journaliste ne pose de questions à Bettman, il ne prononcera jamais le nom de la capitale de la Belle Province.

Toutefois, en coulisses, le commissaire doit certainement se servir de Québec comme outil de négociation avec les autres villes afin qu’elles s’organisent rapidement.

Même quand Québec a eu sa chance, il ne fallait pas trop en parler, de peur de froisser Bettman. Il fallait le respecter et ne pas attirer l’attention.

Qu’est-ce que ç’a donné ? Pierre Karl Péladeau, Québecor, le maire de l’époque Régis Labeaume, le gouvernement du Québec ont tous suivi les consignes à la lettre, construisant un amphithéâtre qui répond aux critères du circuit et déposant des millions de dollars sur la table juste pour présenter un dossier de candidature. Mais le choix de Bettman était déjà fait. Il a pris notre argent et s’en est allé à Las Vegas, puis à Seattle.

De faux espoirs

Bettman s’est déjà retrouvé une fois à court de solutions quand plus rien n’allait avec les Thrashers d’Atlanta. Winnipeg était prêt et les Jets sont ressuscités. Le commissaire ne voudra pas revivre pareil scénario. Si les Coyotes sont assurés de demeurer en Arizona en 2023-2024, c’est que la prochaine destination n’est pas encore prête. Bettman préfère attendre encore un peu, plutôt que de déménager le club à Québec où il y a déjà un aréna, des amateurs et un marché intéressant.

Que Bettman le dise et confirme qu’il ne veut rien savoir du retour des Nordiques, qu’il arrête de nous niaiser, de nous donner de faux espoirs. C’est fâchant, parce qu’on est pris en otage.

Le rôle du CH

Le Canadien pourrait aussi jouer un rôle important pour aider Québec. Le CH a profité de cette grande rivalité. Montréal aurait tout avantage à retrouver son ennemi juré. Ça forcerait l’organisation à être meilleure à tous points de vue. Les deux équipes s’arracheraient les meilleurs joueurs québécois, elles seraient plus attentives à ce qui se passe dans la LHJMQ. Tout le monde en sortirait gagnant, mais ça, Bettman ne veut pas le voir.

Honnêtement, j’espère plus le retour des Nordiques que j’y crois vraiment. C’est une triste réalité.

▶ Soyez honnêtes : avez-vous regardé le match entre les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline au complet ? Pas moi ! Je me suis allongé, mais je n’ai pas vu le but gagnant, inscrit au bout de 139 min et 47 s d’action. Le sixième plus long match de l’histoire de la LNH. Quatre périodes de prolongation, c’est trop long. Les athlètes sont fatigués, le risque de blessure est grand et le spectacle en souffre. Au début des séries, je prônais une prolongation à 3 contre 3 uniquement au premier tour. Aujourd’hui, je serais prêt à étaler ce format pour toutes les éliminatoires. Il y aura un gagnant et un perdant de toute façon.

-Propos recueillis par Mylène Richard