Une question de récupération

Les Panthers de la Floride ne pouvaient espérer un meilleur scénario pour ce premier match de la finale d’association lorsque Matthew Tkachuk a joué les héros en quatrième période de prolongation dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le numéro 19 a avoué avoir bien profité de cette rencontre contre les Hurricanes de la Caroline, même si elle s’est conclue aux alentours de 2 h du matin.

«C'est amusant d'avoir été partie prenante d'un des plus longs matchs de l'histoire et de s'être retrouvé du côté des gagnants. [...] J'espère que tout le monde a savouré le match, parce qu'on a vu deux équipes qui luttent pour l'obtention de chaque centimètre sur la glace», a déclaré Tkachuk après la rencontre dont les paroles ont été rapportées par le site NHL.com.

Le capitaine de la Floride, Aleksander Barkov, n’en revenait d’ailleurs pas.

«Plus on jouait en prolongation, plus je me disais qu'on devait s'approcher du plus long match de l'histoire. Je sais maintenant que nous n'étions même pas proches», a mentionné Barkov.

Le prochain défi pour l’équipe floridienne sera maintenant de reprendre ses esprits d’ici samedi après avoir bataillé pendant un long duel de la sorte.

«Les deux équipes ont dépensé tout ce qu'elles avaient. C'est un coût énorme pour les deux équipes et ensuite, c'est une course pour récupérer», a affirmé le pilote des Panthers, Paul Maurice.

«Rendu à ce stade, ce n'est plus une affaire de stratégies, mais de récupération. L'équipe qui reviendra plus forte, plus rapide et plus affamée se donnera les meilleures chances de réussite. J'espère que ce sera nous [les Panthers]», a ajouté Tkachuk.

Du succès sur les patinoires adverses

L’équipe floridienne traverse une bonne séquence par les temps qui courent. Elle n’a pas subi la défaite sur les patinoires adverses lors de ses sept dernières rencontres, battant ainsi une marque d’équipe. Pour y parvenir, il a fallu appliquer de la pression, comme ce fut le cas jeudi.

«Nous avons créé une multitude d'occasions en prolongation. Nous leur en avons peu donné. Les chances des Hurricanes ont été le résultat d'erreurs de concentration ou de l'état de la glace qui se dégradait. Ce n'est pas une plainte, mais un fait», a tempéré Maurice.

La Floride a bien rebondi après avoir flanché durant une double infériorité numérique en fin de premier engagement. Même si les visiteurs n’ont pas accordé de but à forces égales pendant le match, ils ont retenu des leçons.

«Il y a plusieurs choses que nous pouvons retenir dans le style de jeu que nous devons préconiser contre eux. Ils nous ont dominés en troisième période, comme ils l’ont fait aux dépens de leurs deux premiers rivaux en séries. Nous avons créé cet environnement dans lequel ils sont à l'aise», a analysé Maurice.