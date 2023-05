Voyager à vélo, pas si compliqué que ça!

« Si tu es capable de pédaler une journée et de camper un soir, tu es capable de faire le tour du monde à vélo. Ce n’est pas plus compliqué que ça », selon le globe-trotteur sur deux roues Jonathan B. Roy.

De petites lacunes au point de vue de l’équipement ne devraient surtout pas mettre un frein à l’aventure, aussi brève ou ambitieuse soit-elle.

Celui qui a fait le tour du monde à vélo en roulant 40 000 km dans 40 pays et sur trois continents a rencontré des gens « qui traversaient un continent sur des vélos que je n’aurais même pas pris pour aller au dépanneur », dit-il. Rien n’est impossible donc, que l’on parcoure la planète ou les régions du Québec, comme le feront certainement plusieurs adeptes de cyclotourisme cet été.

Selon lui, « le meilleur vélo est celui qu’on a déjà », pour une raison économique, mais aussi parce qu’on peut le modifier. Changer la selle ou simplement modifier sa position améliorera le confort. Tout comme privilégier des poignées en forme d’aile pour multiplier les positions et maximiser les appuis, puis ajouter des épaisseurs de guidoline pour « absorber les vibrations ».

Qu’en est-il de l’équipement ?

M. Roy conseille aussi de se procurer des pneus larges et d’abaisser la pression à l’intérieur de ceux-ci pour mieux « absorber les aspérités de la route ». Opter pour des pédales « à clip » qui favorisent l’économie d’énergie ou choisir des pédales plus larges qui répartissent le poids sur l’ensemble du pied font aussi partie des modifications judicieuses.

Par contre, si l’achat d’un vélo est requis, l’auteur des livres Histoires à dormir dehors publiés par Vélo Québec Éditions, recommande le vélo de gravelle Panorama Cycles Anticosti avec un cadre en acier.

« J’adore l’équipement de vélo et je lis tout sur le sujet. Mais j’ai réalisé qu’on pouvait se déplacer de façon minimale en Amérique du Sud, lorsque j’ai croisé des cyclistes qui, en guise de sacoches, utilisaient des barils de plastique coupés. Ça met les choses en perspective », affirme le conférencier.

Le moins de choses possible

« On recherche le meilleur vélo et les meilleurs équipements pour se rassurer soi-même, mais en fait, est-ce vraiment nécessaire ? », questionne cet optimiste, qui estime ne jamais être en totale indépendance en voyage.

À titre d’exemple, il se souvient que, dans les montagnes du Pamir au Tadjikistan, une vis de son porte-bagages s’était brisée et que quelqu’un avait aussitôt surgi pour l’aider.

M. Roy ne traîne d’ailleurs pas de pneu de rechange, mais plutôt une chambre à air, une Rustine et un multioutil. « Ça ne donne rien de s’enlever du plaisir en ayant trop de bagages. Je préfère apporter le moins de choses possible et une chose inutile. Pour moi, c’est mon équipement électronique, mais pour quelqu’un d’autre, ce pourrait être un oreiller, un kite surf, une guitare », dit-il.

Quelques conseils en vrac

Apporter un ensemble de jour (deux chandails de vélo et des shorts qui sèchent vite), un ensemble de soir (un ou deux chandails en laine mérinos, pantalon long léger), des souliers de vélo (à clip ou non), sandales et chaussures de randonnée.

Opter pour un mélange de sacoches et de sacs adaptés à son vélo, qui permettront de bien répartir le poids à l’avant et à l’arrière, à gauche et à droite.

Pour s’orienter, M. Roy suggère l’application Organic maps.

Et puisque dans le mot cyclotourisme, il y a le mot cyclo, mais aussi tourisme, il conseille de réaliser de plus petites distances quotidiennement, afin de profiter des paysages et de faire des rencontres. Après tout, la destination n’a pas tant d’importance.