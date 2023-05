FORTIN, Louise



À St-Eustache, le 10 mai 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée Louise Fortin, fille de feu Marguerite Gagnon et feu Jean-Charles Fortin.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Marie-Andrée, Maurice (Micheline) et Micheline (Michel), ses neveux, ses nièces, parents et de nombreux amis(es).La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :samedi matin, le 27 mai 2023 de 9h à 12h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 11h30.