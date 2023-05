DOYON, Philippe



À Longueuil, le 18 avril 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Philippe Doyon, époux de madame Denise Deblois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Martine, Johanne et Andrée, son petit-fils Jonathan, ses gendres Sylvain et Richard, son frère, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 28 mai 2023 de 13h à 15h au complexe funéraire Yves Légaré. Une cérémonie aura lieu la même journée à 15h en chapelle.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Société Alzheimer Rive-Sud serait apprécié en sa mémoire.