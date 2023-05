HUDON, Richard



À Montréal, le 6 mai 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé Monsieur Richard Hudon, dévoué barbier et propriétaire du salon Réal Lavoie durant plus de 56 ans. Il était le fils de M. Edmond Hudon et Mme Angélina Simard.Il laisse dans le deuil son amoureuse Jocelyne, ses deux filles Marie-Claude et Isabelle, ses petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.C'était un homme fier et travaillant qui faisait de ses clients une priorité. Professionnel avant tout mais surtout généreux, doté d'une oreille attentive, d'une bonne humeur et d'un positivisme constant, il répondait toujours présent pour ses clients. Aujourd'hui, il aimerait les remercier pour leur fidélité inébranlable.La famille recevra les condoléances le samedi 3 juin à partir de 10 heures en l'église Très-Saint-Nom-de-Jésus, située au 4215 rue Adam, Montréal, QC, H1V 1T1, suivi par un service religieux à 11 heures. Afin d'honorer sa dernière volonté, la famille vous invite à apporter une balloune de la couleur de votre choix.