GUERTIN, Roger



Le 5 mai 2023, à l'âge de, est décédé M. Roger Guertin, époux de feu Mme Françoise Pelletier.Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Bernard (Marie-Marthe), Carole, Robert (Nicole) et Gilles, ses petits-enfants: Sophie, Anne-Laurence, Alexandre et Alexandra, ses arrière-petits-enfants : Marc-André, Noémie, Félix et Thomas, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 28 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h au :Et le lundi 29 mai dès 10h en l'église de La Purification, 445 rue Notre-Dame, Repentigny. Les funérailles débuteront à 11h.