BERNIER GARCEAU, Huguette



À Montréal, le 16 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Huguette Bernier, épouse de feu Gérald Garceau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn (Nathalie) et Eric (Jennifer), ses petits-enfants Jeremy (Simona), Sabrina, Sarah et Tristan, son frère Jacques (Josée), sa soeur Nicole (André), ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances vendredi, le 26 mai 2023, de 14h à 17h et de 18h à 20h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu le jour même à 20h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en mémoire de Huguette Bernier Garceau.