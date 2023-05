FERMON, Maurice



À Ste-Clotilde, le 11 mai 2023, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Maurice Fermon, époux de Mme Monique Guinois et père de feu Michel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Claude (Robert), ses fils: Roger, Guy et François (Anna) ainsi que ses petits-enfants: Cloé, Samantha, Claudia, de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 27 mai 2023 à 11h en l'église paroissiale de Sainte-Clotilde. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h.GIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131