RIVEST, Robert



À Repentigny, le 1er mai 2023, à l'âge de 82 ans est décédé M. Robert Rivest époux de feu Mme Raymonde Turgeon.Il laisse dans le deuil ses enfants Martial, Mireille (François), Chantal (Louise), feu Christian et Stéphane (Joanne), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une exposition se tiendra au :384 RUE DU VILLAGEREPENTIGNY, QC, J5Z 1S3le samedi 27 mai de 9h à 12h et les funérailles suivront à 14h en l'Église de St-Paul l'Ermite, 377 rue du Village, Repentigny, Qc, J5Z 1S6.