MAYRAND, Jeanne Mance

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeanne Mance Mayrand, décédée le dimanche 30 avril 2023, à l'âge de 95 ans et 10 mois.Elle était la fille de feu Lucia Hamelin et de feu Émilien Mayrand, et la soeur de feu l'Honorable Juge Yves Mayrand.Elle laisse dans le deuil sa filleule Marie France Rivard, ses fils Pierre-Luc et Marc-Antoine, ses amies mesdames Ghislaine Bergeron et Hélène Pelland, de nombreux cousins, cousines, spécialement Vital Hamelin (Claire) et ses amis de l'AREQ et de son groupe de Science et Culture, faisant partie de l'Éducation 3e âge du Collège Maisonneuve.Jeanne Mance a consacré 35 années de sa vie à enseigner entre autres aux écoles St-Eusèbe, Fernand Gauthier, Lartigue, Baril et Ste-Cunégonde. En 1982, elle a obtenu un Certificat de reconnaissance de 25 années de dévouement à la cause de l'éducation et de loyaux services à la Commission des écoles catholiques de Montréal.Durant toutes ces années, elle n'a eu de cesse en poursuivant son instruction à l'Université du Québec à Montréal, où elle a obtenu un Baccalauréat spécialisé d'enseignement (enfance inadaptée) et un Brevet à l'École Normale de la Province de Québec. Se sont ajoutés des certificats de la Corporation générale des instituteurs et institutrices catholiques de la Province de Québec comme membre qualifié, Éducation artistique, l'Institut de pédagogie centrée sur l'élève, Collège Ste-Marie, en psychologie de l'apprentissage et difficultés scolaires, en Catéchèse de l'Archevêché de Montréal, et Cours du Gésù en géographie humaine. Elle a parfait son anglais par des cours à l'Université McGill et en langue espagnole à l'Union des latins d'Amérique.En 1979, à Paris, dans le cadre d'un Congrès International de psychologie de l'enfant, son projet y a été présenté concernant la Confrontation des apports des différentes disciplines à la connaissance scientifique de l'enfant, socialisation, éducation formation et acculturation.Jeanne Mance a eu une vie bien remplie, sans oublier le fait qu'elle a pratiquement fait le tour du monde avec ses amis de l'AREQ (Association des retraités de l'enseignement du Québec), secteur Jeanne Mance, son groupe de Science et Culture, et madame Bélanger.Un hommage pourra être rendu à Jeanne Mance, vendredi le 26 mai 2023, à compter de 13h, et le service funèbre aura lieu à 16h, suivi d'une réception, au salon funéraire :Des dons en sa mémoire pourraient être faits à la Fondation du Dr Julien, au 4765 rue Ste-Catherine Est, Montréal H1V 1Z5, tél. : 514-527-3777, organisme qu'elle priorisait particulièrement.