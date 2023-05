CHOQUETTE, Louise



13 décembre 1951 - 16 février 2023Le 16 février 2023, est décédée Mme Louise Choquette laissant dans le deuil son conjoint Guy Paradis, son fils Eduardo Paradis, ses frères et sa soeur: Alain, Monique (Luc) et Jean Pierre (Diane), ainsi que de nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces.En sa mémoire, un don à une oeuvre pour le cancer serait apprécié.La famille recevra vos condoléances le samedi 27 mai de 10h à midi à la la Basilique Ste-Anne de Varennes.