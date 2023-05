COMTOIS, Guy



À Châteauguay, le 7 mai 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Guy Comtois. Il rejoint son épouse Mme Pierrette Corriveau et sa fille Johanne.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Ginette), Francine, Sylvie (Michel), Claude et Chantal, les enfants de Pierrette: Linda (Alain), Diane (Gilles), Michel (Jennifer), Carol-Ann (Alain) et Stéphane (Josée), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa première épouse et mère de ses enfants Mme Laurette Bolduc ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 26 mai entre 17h et 21h ainsi que le samedi 27 mai à partir de 9h, suivi des funérailles à l'église Saint-Joachim à 11h.