CLÉMENT, Huguette



À Laval, le 26 avril 2023, est décédée Mme Huguette Clément.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel Théberge (Jocelyne Vachon) et Lucie Théberge (Daniel Payette), ses petits-enfants Maxime (Nathalie), Mathieu (Jacynthe), Yanick (Catherine) et Kim (Mickael) et huit arrière-petits-enfants, son frère Pierre-Paul et sa soeur Yolande ainsi que plusieurs parents et amis (es).La famille recevra les condoléances le dimanche 28 mai 2023 de 13h à 16h au Mausolee St-Martin édifice à l'arrière deUne cérémonie aura lieu au même endroit à 16h.