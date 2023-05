SASSEVILLE, Claude



À Montréal, le 28 avril 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé Claude Sasseville.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Beaudry, ses enfants Johanne (Jean) et Daniel (Sylvie), ses petits-enfants Marie-Eve, Francis, Jonathan et Yan, ses arrière-petits-enfants Ethan, Liv, Norah et Ingrid, Henri et Olivier, Édouard et Clément, son frère Fernand (Janette), sa soeur Claudette, ses beaux-frères Roger, Robert et Michel et leurs conjointes, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 28 mai 2023 de 13h à 17h et le lundi 29 mai 2023 de 9h à 10h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu le lundi 29 mai 2023 à 11h en l'église St-Jean-Vianney (6421, 25e Avenue, Montréal H1T 3L5).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation HMR-soins palliatifs ou Fondation du Docteur Julien.