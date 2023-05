COLPRON (née RAYMOND)

Thérèse



De Montréal, le 15 mai 2023, est décédée à l'âge de 96 ans, Thérèse Colpron, née Raymond.Elle laisse dans le deuil ses enfants Liane (Robert Paré), Daniel (Estelle St-Onge), Jacques (Diane Verreault) et André (Johanne Marier), ses petits-enfants Bertin, Catherine, François, Nadine, Mélanie, Ariane, Alexis, Lucie et Laurence ainsi que ses quinze arrière-petits-enfants.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 25 mai 2023 à compter de 10h. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 14h en la chapelle du complexe, et de là au cimetière Le repos Saint-François d'Assise.La famille tient à remercier les membres du personnel de Santé Courville Laval pour leur gentillesse et l'excellence de leurs soins.