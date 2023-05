LATREILLE, Jean-Paul



À Montréal, le 24 avril 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Jean-Paul Latreille, fils de feu Josephus Latreille et de feu Alice Lalande.Il laisse dans le deuil sa conjointe depuis 42 ans, Norma Castonguay, ses enfants Danielle, Jacques et Guy tous enfants de Jeanne Lacouture, ainsi que les enfants de Norma, Parise et Nathalie. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants, ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces de même que de nombreux parents et amis.Monsieur Latreille tirait un légitime orgueil de sa longue carrière de pompier à la Ville de Montréal pour toutes ces vies sauvées et son apport positif à la communauté.Selon ses dernières volontés, il fut incinéré et ne sera pas exposé.