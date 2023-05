GODIN, Rolland



Le 12 mai 2023, à Saint-Sauveur, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Rolland Godin, époux de Mme Lise Giroux.Outre son épouse Lise, il laisse dans le deuil son fils Eric, son frère Marcel (Louise), son beau-frère Jean-Guy Desroches, ses belles-soeurs Monique et Micheline Giroux, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Il était le père de feu Jocelyne. Il laisse également ses deux petits-fils Dany et Christian (et leur famille).Joueur de tennis, ancien membre de l'équipe canadienne de la coupe Davis, intronisé au Panthéon de sports du Québec (athlète) ainsi qu'au Panthéon du tennis québécois (joueur et bâtisseur), il a marqué le monde du sport au Québec.La famille recevra vos condoléances le vendredi 16 juin 2023 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 17 juin 2023 de 12h à 14h au salon de laLes funérailles auront lieu ce même samedi à 14h à l'église de Saint-Sauveur et seront suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Remerciement spécial au Dr Di et au Dr Bastien pour les bons soins prodigués durant les cinq dernières années.Au lieu des fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme (indiquer département de médecine) seraient appréciés.https://fondationhopitalsaint-jerome.org/