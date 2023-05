PALASSE, Georges



Georges Palasse nous a quittés paisiblement le matin 16 mai entouré de ses proches.Né à Rimouski, il laisse dans le deuil ses deux fils Jean-François (Sylvie Daigle et Julien Barrette), Serge (Kathleen Humphrey), la mère des enfants feu Paulette Morissette, feu Denis Matteau et des amis français; sa petite-fille Chloé (François Prenevost) et ses deux arrière-petits-enfants (Abigail et Damien).Georges a eu une belle vie, il a fait du service militaire dans L'Aviation royale canadienne. Il a eu la médaille de service militaire, la médaille de la confédération de 67. Il a été muté en France et en Allemagne. À sa sortie honorable des forces armées canadiennes (Défense nationale). Il a ensuite rejoint le ministère de l'Immigration où il a travaillé comme greffier à la Cour fédérale d'appel. Il a reçu la médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec et la médaille de 35 ans de service au fédéral.Nous remercions le centre Jeanne-Le Ber pour leurs bons soins à leurs patients. Un merci particulier à Luc et à tout le personnel pour leur soutien.Condoléances à www.cfdt.ca