AYOTTE, Cécile



À Repentigny, le 11 mai, à l'âge de 93 ans, est décédée Cécile Ayotte, enseignante retraitée de la Commission scolaire de Montréal.Prédécédée par ses parents Joseph-Félix Ayotte et Emma Dumais, elle laisse dans le deuil sa soeur Monique Ayotte (feu Claude Lavoie), ses neveux et nièces Luc, Johanne, Michèle, Yves, Pierre, René et Patrick ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Sainte-Emélie-de-l'Énergie à une date ultérieure.Vous pouvez transmettre vos condoléances à l'attention de la famille Ayotte à l'adresse courriel suivante :j.a.guilbault@videotron.ca