BILODEAU, Madeleine



À Montréal, le 10 mai 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée Madeleine Bilodeau, épouse de feu Gaston Moore.Elle est allée rejoindre son père Eugène, sa mère Marie-Alice ainsi que son frère Claude et sa soeur Lise.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Pauline, Normande (Yvon Bourrassa), Françoise (feu Ralph Walsh) et Marguerite (Mohamed Douib), sa belle-soeur Thérèse, ses neveux et nièces Robert, Éric et Nancy Bourrassa, Jonathan et Bruce Walsh et Étienne Melançon ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 3 juin 2023 de 19h à 22h ainsi que le dimanche 4 juin 2023 de 11h à 14h au salon:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900Les funérailles auront lieu le dimanche 4 juin 2023 dès 14h en la chapelle du salon.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.La famille tient à remercier, pour les soins attentionnés, le personnel des soins palliatifs du Pavillon Rosemont.