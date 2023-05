LACROIX, Liette



À Laval, le 14 mai 2023, paisiblement entourée de sa famille, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Liette Lacroix, fille de feu M. Albani et de feu Mme Clara Lacroix.Elle laisse dans le deuil son frère Gilles (Carole), ses soeurs Ginette (Jean-Marc), Rachel, Aline (Clément) et feu Sylvie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Liette était sereine à son départ et avait exprimé le souhait de rejoindre ses parents, sa soeur Sylvie, sa nièce Estelle, elle a fait preuve de courage et persévérance jusqu'à la fin.La famille recevra vos condoléances le samedi 27 mai de 10h à 13h au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.Nos remerciements sincères auprès du Dr Trudel ainsi qu'à toute l'équipe du département 3ES pneumologie de l'Hôpital Cité de la Santé de Laval pour les soins prodigués durant les derniers moments de sa vie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Cité de la Santé en sa mémoire.