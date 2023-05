Bernard Drainville, vous avez toujours l'air d'être à bout de nerfs!

Vous êtes content d’être ministre de l’Éducation ? Dites-le à votre visage, vous avez toujours l’air d’être excédé.

Un bon conseiller en image vous recommanderait d’éviter de lever les yeux au ciel et de soupirer quand une question ou un commentaire vous déplaît.

Respirez profondément et répondez calmement

Ça vous évitera de vous mettre les pieds dans les plats en disant le contraire de ce que vous semblez vouloir exprimer. Ce qui vous oblige ensuite à revenir sur vos paroles et à présenter des excuses... qui ne passent pas. Si bien que votre chef M. Legault se voit contraint de prendre votre défense, en affirmant que vous êtes un bon gars et que vos excuses sont un acte d’humilité.

Au chapitre de l’humilité : Il faut changer de ton !

Vous semblez oublier que vous n’êtes plus un animateur de radio en train de mener la danse derrière son micro. Vous n’êtes plus journaliste. Vous ne pouvez plus vous permettre de tutoyer vos anciens collègues. Vous êtes de l’autre côté du pouvoir !

Vous êtes redevenu un acteur de la politique

En tant qu’acteur, il vous faut assumer votre rôle et entrer dans la peau de votre personnage. Pour jouer vrai, il faut travailler à partir de nos racines. Vous n’êtes pas ce bourgeois infatué que vous tentez d’incarner. Vous êtes un terrien, vous connaissez le dur labeur.

Ce personnage hautain...

...que vous semblez incarner ne passe pas auprès des enseignants. Vous êtes mal barré. Il faut réajuster le tir, sinon ça va brasser cet automne.

Devoirs de vacances

M. Drainville, profitez de ce congé de l’Assemblée nationale pour réaligner vos chakras. Vous avez une tâche colossale sur les épaules, il faut en assumer le poids et vous en avez la force. Je me fais metteuse en scène et vous encourage à vous recentrer sur les motivations de votre personnage.

C’est la clé !