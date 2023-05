KELLY, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 7 mai 2023 est décédée Lise Ferland Kelly, conjointe de Richard Lavertu.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Nancy, son petit-fils Lloyd ainsi que sa parenté des familles Kelly, Ferland, Lavertu et Beaudoin.Connue pour son ardeur au travail, son caractère exceptionnel, sa générosité et ses contreparties toujours à point nommés, elle laisse le souvenir d'une administratrice de talent, une bâtisseuse exigeante amoureuse de la vie et du monde. En fait comme l'a écrit son ami Yvon Des Rochers, elle a été diplômée "Summa cum Laude" de l'école des Beaux-Êtres.La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 27 mai 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le dimanche 28 mai dès 9h. Une liturgie suivra à midi en la chapelle du complexe.La famille remercie le personnel de l'unité du Marché de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pour sa douceur et sa compréhension face à la maladie.