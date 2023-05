LABONTÉ, Raymond



Paisiblement et entouré de l'amour des siens, notre époux, papa, grand-papa Raymond est devenu la plus brillante des étoiles dans le ciel. Il nous a quittés le 25 avril 2023 à l'âge de 73 ans. Il était le fils de feu Mme Rollande Cloutier et feu M. Georges-Marie Labonté.Il laisse derrière lui son épouse des 50 dernières années, Claudette Joly et ses 3 enfants dont il était si fier, Evelyne (Benoit), Josianne (Martin) & Louis-Philippe (Anne-Marie). Il laisse également ses 6 précieux petits-enfants Laurence, Charles, Juliette, Victoria, Christophe & Liam.Il manquera aussi à ses frères et soeurs, feu Jean-Marie, Micheline (Robert), Sylvie & Jacques (Marie-France) ainsi qu'à plusieurs parents, amis et confrères d'études.Nous désirons exprimer notre profonde reconnaissance aux équipes de cardiologie et d'oncologie de l'hôpital de Saint-Jérôme ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Thérèse-de-Blainville.Une célébration de la vie nous permettra de jaser et de se rappeler nos bons moments avec Raymond. Nous vous attendons le samedi 27 mai à partir de 13h jusqu'à 18h au :105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE450-473-5934www.rfgoyer.comUn hommage suivra à 18h en la chapelle du complexe.