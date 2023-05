DE MURI TIRAMANI Giuseppina



C'est avec une grande tristesse que la famille annonce le décès de Giuseppina De Muri Tiramani le mercredi 17 mai 2023 à l'âge de 90 ans.Elle manquera beaucoup à ses enfants Vittorio (Maria), Ileana et Bruno (Jane), à ses petits-enfants Stefano, Giulia, Jessica, Jeremy, Rachel et Zachary. De nombreux parents et amis se souviendront affectueusement d'elle.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le mardi 23 mai 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h et mercredi le 24 mai de 9h à 10h15. Les funérailles auront lieu à l'église Madonna di Pompei, située au 2875 Sauvé est, Montréal (Qc) le mercredi 24 mai 2023 à 11h. L'inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.