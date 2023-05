POIRIER, Marthe (née Major)



À Laval, le 20 avril 2023, à l'âge de 94 ans est décédée Mme Marthe Major, épouse de feu Marc Poirier.Précédé de son fils feu Réjean, elle laisse dans le deuil ses enfants, Ghislain (Céline) et Jacinthe (Gilles), ses 4 petits-enfants, Dominique (Bruce), Mathieu, Geneviève (François) et Audrey (Maxime) ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances dès 10h00 le vendredi 2 juin à l'église de Sainte-Rose-de-Lima à Laval, suivi des funérailles à 11h00 et de l'inhumation au cimetière paroissial.SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934