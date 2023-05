C'est trop facile de condamner la prudence verte de la CAQ

Sans surprise, les oppositions ont dénoncé vendredi la mise à jour du Plan pour une économie verte, que venait de présenter François Legault et son ministre Benoit Charette.

Ceux-ci ont maintenant identifié 60 % des manières d’atteindre la cible de réduction d’émission des gaz à effet de serre (GES) pour 2030, soit 37 % sous le niveau de 1990. Cela implique une dépense de 1,4 milliard $. Avant vendredi, seuls 51 % des façons de se rendre à -37 % avaient été définis. On progresse.

Critiques acerbes

Or, ce nouvel effort, selon Joël Arseneau du PQ (les deux autres oppositions ont à peu près dit la même chose) démontrerait que la CAQ « ne prend pas au sérieux la réduction des GES ».

Patrick Bonin, de Greenpeace, a salué à QUB les « petits pas » du gouvernement. Pour ensuite déplorer :

le « manque d’ambition » des cibles gouvernementales ;

l’aide insuffisante au transport en commun ;

les « cadeaux » à l’industrie lourde pour l’inciter à moins émettre ;

la Bourse du carbone, qui offre selon lui aux grands pollueurs trop de passe-droit.

Comme les oppositions et les écologistes, je suis convaincu qu’on pourrait aller plus rapidement vers la carboneutralité. Et le prix de l’inaction globale, nous commençons à le payer : érosion, inondations, feux de forêt, etc.

En même temps, la notion de transition, qu’on le veuille ou non, implique un processus « lent et graduel », c’est dans la définition du mot. Sauter la transition, opérer un changement trop brusque, risquerait de provoquer des troubles sociaux. (On me rétorquera que les effets du changement climatique itou, ce qui n’est pas faux.) En France, la révolte des Gilets jaunes réagissait à une nouvelle taxe sur les carburants.

Une société est un gigantesque paquebot difficile à faire virer. Et le monde industrialisé a été gâté pourri depuis un peu plus d’un siècle, par la disponibilité d’une énergie bon marché. Elle s’est même structurée autour d’elle.

Esclaves

Le scientifique français Jean-Marc Jancovici l’a habilement illustré ainsi : un Français a « l’équivalent de 400 à 500 esclaves à sa disposition 24 heures sur 24 » ! Imaginez un Québécois, encore plus énergivore.

La métaphore l’indique : éliminer ces « esclaves » énergétiques – ou les remplacer – impliquera de « forcer » plus ; ou d’accepter de modifier plusieurs dimensions de notre mode de vie « hydrocarburienne ».

Je ne dis pas que tous les choix du gouvernement étaient inévitables. Mais lorsqu’on fait l’exercice de se mettre dans sa peau, on peut comprendre au moins une part de prudence.

Certes, le gouvernement abuse parfois de la peur de la « grogne », voire de « soulèvements ». Comme lorsqu’il reporte une troisième fois l’implantation de son (excellent) plan d’élargissement de la consigne sur les contenants.

La crainte de voir notre mode de vie bouleversé, malgré la « conscientisation » verte, malgré les manifs contre la lutte au climat, existe toutefois bel et bien. C’est même là une des causes des résultats « décevants » de QS, lors des dernières élections, qui a fait campagne sur le climat.

Et aussi de la volonté du même parti, affirmée en début 2023, de faire désormais des propositions vertes ne pouvant plus être étiquetées « taxes orange ».

Prudence ou manque d’ambition ?