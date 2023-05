Conflits sanglants au cœur du crime organisé: le respect n’existe plus

Le meurtre de la bru d’un mafieux cette semaine à Montréal confirme une fois de plus que le fameux code d’honneur du crime organisé n’est en réalité qu’un mythe, estime la police.

«Leur loi non écrite de ne pas toucher aux femmes et aux enfants, si tu regardes l’évolution des meurtres depuis plusieurs années, elle n’existe pas, lance l’inspecteur-chef Benoit Dubé, de la Sûreté du Québec (SQ). Le respect, il n’y en a pas du tout. Ils font ce qu’ils ont à faire quand ils en ont la chance, c’est tout.»

Le Journal a pu s’entretenir avec le grand patron des enquêtes criminelles de la police provinciale en marge du Séminaire sur la violence armée, qui s’est tenu au quartier général au cours des derniers jours. (voir texte ci-bas)

L’assassinat de Claudia Iacono mardi après-midi alors qu’elle conduisait son VUS Genesis blanc a eu l’effet d’une bombe dans le milieu criminel et policier.

La femme de 39 ans était mariée à Anthony Gallo, le fils du défunt mafioso Moreno Gallo. Ce dernier a été abattu au Mexique en 2013. Il était reconnu pour avoir manqué de loyauté envers Vito Rizzuto, jadis parrain de la mafia montréalaise.

D’autres cas

Si les attaques visant les femmes sont plus rares dans le monde interlope, la SQ rappelle que c’est loin d’être la première fois que le crime organisé contrevient à son prétendu code d’honneur. On se souvient d’abord du petit Daniel Desrochers, mort en 1995 pendant la guerre des motards après l’explosion d’un véhicule piégé devant son école primaire.

Puis, en 2010, de l’assassinat de Nicolo Rizzuto en présence de sa femme et sa fille dans la résidence familiale. Plus récemment, les meurtres de Salvatore Scoppa dans une fête familiale en 2019 ainsi qu’Antonio De Blasio, éliminé devant son jeune garçon en 2017.

Riposte en vue

La SQ croit également à un été chaud, alors qu’une sanglante riposte à la tentative d’assassinat de Leonardo Rizzuto est attendue dans les prochains mois. Le co-chef de la mafia montréalaise a été atteint par deux balles à la mi-mars alors qu’il circulait à bord de sa Mercedes.

«Ça brasse dans le crime organisé depuis cet événement, explique l’inspecteur-chef Dubé, qui baigne dans le domaine depuis plus de 20 ans. Tout le monde est sur ses gardes. Leo, c’est un Rizzuto, alors on se doute qu’il y aura une vengeance de la part des Siciliens. On fait des arrestations pour tenter d’éviter cette réplique, mais est-ce que ce sera suffisant? Non.»

Extorsion dans les restaurants

Quant aux nombreux incendies criminels qui surviennent dans divers restaurants et commerces du Grand Montréal depuis quelques semaines, tout indique qu’ils sont bel et bien le fruit de tentatives d’extorsion, selon la SQ. Cette série de crime serait également liée au crime organisé.

«On tente de comprendre pourquoi soudainement, ça reprend. Parce que c’est quelque chose qu’on voyait souvent auparavant. C’est comme s’ils ont récemment découvert que ça existait», dit l’inspecteur-chef Dubé.

De plus en plus d’armes 3D

«On commence à avoir tous les bons joueurs aux bons endroits», se réjouit le grand patron des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec au terme du tout premier séminaire sur la violence armée.

L’événement de trois jours, qui se tenait au quartier général de la SQ, rue Parthenais à Montréal, a permis de rassembler 300 personnes. Au moins un représentant de chaque corps de police québécois était présent, en plus d’employés du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), des services correctionnels et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Une grande importance a été octroyée à la prévention, qui est la pierre angulaire de cette lutte contre la violence armée, croit la SQ. Des chercheurs, notamment des criminologues, ont été appelés à livrer des conférences afin d’expliquer le fruit de leurs recherches.

«Pour écrire l’histoire, il faut savoir la comprendre», dit l’inspecteur-chef Benoit Dubé.

Des armes imprimées

Grâce à l’expertise d’un agent de la Gendarmerie royale du Canada, les participants ont notamment pu comprendre comment les criminels parviennent à fabriquer une arme à l’aide d’une imprimante 3D.

«On constate d’ailleurs une recrudescence de ces armes-là, dit l’inspecteur-chef Dubé. Juste cette année, on a déjà saisi une vingtaine d’imprimantes, contre sept l’année passée.»

D’où viennent les armes

La traçabilité des armes demeure un enjeu essentiel à cette lutte, si bien qu’un nouveau centre dédié a été créé en janvier dernier. Celui-ci permet notamment de voir d’où proviennent les armes afin de faire des opérations ciblées en collaboration avec d’autres pays.

Contrairement à ce qui était observé il y a quelques années, les armes qui sont achetées illégalement au Québec ne proviennent plus du dark web. La SQ remarque également que de moins en moins d’armes entrent par les communautés autochtones, signe que les efforts déployés en ce sens commencent à porter fruit. On constate donc que la majorité d’entre elles sont achetées aux États-Unis et livrées de diverses façons au Québec, entre autres en traversant illégalement la frontière canado-américaine.