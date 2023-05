Cyclisme: dehors les gars, place aux filles!

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut s’initier au vélo de montagne, sur route et sur piste ainsi qu’au BMX. Ce sera possible en ce lundi lors d’une activité réservée aux filles et aux femmes en Estrie.

«La Journée 100% féminine» aura lieu au nouveau Centre national de cyclisme de Bromont, en collaboration avec la Fédération québécoise des sports cyclistes.

«Il y aura des entraîneurs sur place, des conférences et des ateliers sur la nutrition, la mécanique et même du yoga, a énuméré l’ambassadrice de l’événement, Marie-Soleil Blais, une ancienne membre de l’équipe nationale et athlète professionnelle. Tout sera inclus et gratuit.»

«Et ce n’est pas juste pour les initiées, mais aussi pour les adeptes de niveaux intermédiaire et avancé», a ajouté celle qui est passée du hockey universitaire et professionnel au cyclisme de compétition à l’âge de 23 ans.

Un réel besoin

En commençant à offrir des cours et des séances d’entraînement sur YouTube l’automne passé, Blais a vite réalisé que les femmes manquaient de ressources afin de s’améliorer.

«Pas moins de 240 femmes se sont inscrites. Certaines m’ont écrit pour me dire que ça avait changé leur vie», a raconté l’athlète de 34 ans.

«Je ne savais pas à quel point il y avait un besoin. Il n’y a jamais personne qui enseigne aux femmes comment faire du vélo. Les femmes n’ont pas assez confiance en elle pour s’inscrire à des clubs», a-t-elle poursuivi.

«Ça peut être super intimidant»

Lundi à Bromont, il n’y aura pas d’hommes qui pédaleront «plus vite que nous», rappelle la native de Saint-Rosaire, près de Victoriaville. «Ça peut être super intimidant.»

En cette Journée nationale des Patriotes, quelque 200 filles et femmes sont attendues à Bromont afin de réveiller de possibles rêves.

«Le vélo n’est pas seulement un type d’entraînement ou un moyen de transport. C’est aussi un sport où on est libre», a souligné Blais.