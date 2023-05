LECOMTE, Rachel



À l'hôpital Cité de la Santé, le 2 avril 2023, est décédée madame Rachel Lecomte, à l'âge de 87 ans. Elle était la fille de feu Adélard Lecomte, de feu Appoline Fontaine et la soeur de feu Guy Lecomte et de feu Monique Lecomte-Bergeron.Elle laisse dans le deuil son frère Yves Lecomte (Micheline Roy), sa soeur Louise Lecomte (Laurent Poitras), ses neveux et nièces: Thierry et Hugo Lecomte-Poitras, Fanny et Daphné Lecomte, Michel, Marc, Élise et Mireille Bergeron, Gilles Lecomte et de nombreux parents et amis, amies.La famille recevra les condoléances le samedi 27 mai 2023, de 10 h à 17 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 17 h,en la Chapelle de la Résidence funéraire Laval.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via le site de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein.