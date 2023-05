Des dépenses à assumer à l’achat d’une maison

Afin de réduire le prêt hypothécaire, certains acheteurs, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une première maison, ont tendance à puiser au maximum dans leurs ressources financières pour effectuer une mise de fonds substantielle. Résultat, ils n’ont plus de marge de manœuvre pour effectuer les étapes ultérieures et se retrouvent dans une fâcheuse position.

Pour les guider, voici un aide-mémoire des dépenses à court terme qu’il faut assumer lorsqu’on devient propriétaire.

1. Inspection préachat

Il convient d’inclure dans l’offre d’achat une clause d’inspection afin d’éviter les mauvaises surprises. Prévoir de 400 $ à 800 $.

2. Évaluation

Certaines institutions financières exigeront une évaluation de la propriété afin d’en connaître la valeur marchande. Parfois, elles assument elles-mêmes ces frais, d’autres fois, non. Coût : de 350 $ à 800 $.

3. Les frais de notaire

Il est obligatoire de passer devant un notaire pour effectuer la transaction. L’acheteur choisit le notaire et en assume les frais. Prévoir de 1500 $ à 2000 $.

4. Taxes foncières et scolaires

Lors de la vente, le notaire répartit les taxes payées entre les parties en précisant la part de chacun. L’acheteur doit rembourser les taxes que le vendeur a déboursées d’avance.

5. Assurance du prêt hypothécaire

Si vous versez un acompte de moins de 20 % de la valeur de la maison, vous serez obligé de vous procurer l’assurance de la SCHL. La prime est normalement ajoutée sur l’hypothèque, mais au Québec, on doit payer la taxe de vente provinciale (TVQ) sur la prime. On doit payer la taxe de vente chez le notaire, elle n’est pas finançable.

6. Droits de mutation ou taxe de bienvenue

Vous ne pouvez pas y échapper, et la taxe de bienvenue varie souvent d’une municipalité à une autre.

7. Les assurances

Dès que la date de prise de possession est connue, il convient d’en informer son assureur pour effectuer les modifications nécessaires. Des frais peuvent découler de ces changements selon les nouvelles couvertures choisies.

8. Les fournisseurs

S’établir dans une nouvelle demeure, c’est un peu comme prendre un train en marche. Selon la propriété et les systèmes qui y sont rattachés, les fournisseurs devront être contactés afin d’effectuer la mise à jour des coordonnées et des services comme pour le mazout, le gaz propane, le gaz naturel, etc. Attention, un réservoir rempli vous sera facturé lors de la signature chez le notaire.

9. Les branchements

Il en est de même pour les connexions à des réseaux : électricité, téléphone, internet, etc.

10. Décoration intérieure

Avant d’emménager dans votre nouvelle demeure, vous voudrez sans doute effectuer quelques travaux, comme rafraîchir la peinture, installer des rideaux et des stores, etc. Certains en profitent également pour effectuer des travaux plus importants comme refaire la cuisine ou la salle de bain.

11. Aménagement paysager

Le moment est propice également pour réaliser les gros travaux sur le terrain. Alors que la maison est inoccupée, la machinerie imposante et bruyante ne dérange pas.

12. Frais de déménagement

Vous voici prêt à occuper les lieux. Plusieurs facteurs peuvent faire varier le prix d’un déménagement, dont la préparation des boîtes, l’envergure du déménagement, les types de meubles, la distance, etc. Pour un déménagement normal, il faut compter de 115 $ à 190 $ de l’heure incluant 2 ou 3 déménageurs et un camion.

Conclusion

La prise de possession d’une maison et l’emménagement comprennent de nombreuses facettes, sans compter les surprises qui peuvent survenir à tout moment. Les nouveaux propriétaires doivent disposer de ressources financières suffisantes pour régler ces problèmes afin que l’expérience d’acquisition d’une propriété soit couronnée de succès.

CONSEILS