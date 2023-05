Dubas, c’était inévitable

Dans les faits, Kyle Dubas a forcé la main des décideurs de Maple Leaf Sports & Entertainment.

Lundi, quand il a fait connaître ses états d’âme, les actionnaires et Brendan Shanahan ont été pris par surprise.

Pourquoi ?

Parce que tout était en place pour une prolongation de contrat.

L’argent ne semblait pas un facteur.

Shanahan et Dubas avaient discuté de l’avenir du directeur général. On voulait qu’il demeure, mais Dubas a semé le doute et, à partir de ce moment, le compte à rebours s’est enclenché.

Quand on travaille pour une organisation de prestige comme les Leafs, comme le Canadien, à cet égard, il n’y a pas de place aux ambiguïtés. Tu embarques dans l’aventure ou tu dégages.

Shanahan, poliment, a avisé Dubas qu’il était temps pour les Leafs et son directeur général de couper les ponts. Tu dégages.

Faut-il s’étonner de cette décision ?

Le plan Shanahan ne fonctionne pas. Dubas a été incapable de le faire fonctionner. Le président s’en sort et celui qui avait la lourde tâche de prendre les décisions les plus difficiles a fait chou blanc.

Le dossier Matthews

Maintenant, le départ de Dubas aura-t-il des conséquences sur l’avenir d’Auston Matthews avec les Leafs ? Les deux entretenaient une très bonne relation d’affaires. On s’attendait d’ailleurs à ce que Dubas présente un pacte correspondant à la valeur de l’athlète.

Les Leafs lui proposeront un tel pacte, peu importe qui sera le prochain directeur général, le premier en liste étant Brandon Pridham, l’adjoint de Dubas. Mais, quelle sera la réaction de Matthews ? Certains diront qu’il est payé pour jouer.

C’est juste.

Mais son statut actuel lui permettra de choisir où il voudra aller jouer, c’est là toute la nuance.

Rappelons que Matthews pourra se prévaloir de son statut de joueur autonome sans compensation le 1er juillet 2024. Jusqu’au 1er juillet 2023, dans un mois et demi, les Leafs pourront envisager un transfert. Puis, à partir de cette date, une clause de non-échange s’appliquera au contrat du joueur étoile.

Qui plus est, les Leafs comptent 10 joueurs autonomes sans compensation.

À Pittsburgh ?

Entre-temps, Dubas qui a répété des dizaines de fois au cours des derniers jours qu’il désirait remplir le rôle de directeur général avec Leafs et nulle part ailleurs.

Doit-on le croire ?

Il faut toujours donner la chance au coureur. Mais, si au cours des prochains jours – et on peut imaginer qu’il a reçu quelques appels –, une équipe comme les Penguins de Pittsburgh lui propose un contrat répondant à ses attentes, va-t-il refuser ?

Il est en droit de changer sa perception de la situation.

Comment en est-il arrivé là ? Il avait un nouvel agent. Shanahan négociait avec l’agent. Puis, une contre-offre a été déposée alors qu’on croyait qu’on avait un accord. Une stratégie pour le moins étonnante.

Shanahan a alors compris que ça ne pouvait plus fonctionner.

Monahan revient en surface

Se pourrait-il que Sean Monahan se retrouve à nouveau sur la liste des décideurs de l’Avalanche du Colorado ? Possiblement parce que l’organisation a plusieurs dossiers à résoudre avant le début de la prochaine saison. Le fait que Monahan se dise en bonne forme influencera sûrement quelques formations, y compris le Canadien. L’Avalanche doit trouver un moyen de combler la perte de Gabriel Landeskog, et les dirigeants de l’équipe seront sans doute dans l’obligation de mettre un terme à leur association avec Valeri Nichushkin.

Joe Sakic et Chris MacFarland avaient Monahan dans leur rétroviseur et on se proposait de faire une offre au Canadien, mais la blessure du joueur de centre a contrecarré les plans de l’organisation.

Au Colorado, on se propose également de faire le grand ménage chez les joueurs de soutien, on se prépare à payer Nathan MacKinnon 12,5 M$ par saison, et on aura besoin d’espace de manœuvre au niveau du plafond salarial si on veut entrer dans le derby des Maple Leafs de Toronto, si jamais Mitchell Marner et William Nylander changent d’adresse.

Bettman rencontre Quenneville

Photo d’archives, AFP

Ainsi donc, Gary Bettman rencontrera Joel Quenneville, tenu à l’écart de toutes les activités de la Ligue nationale depuis le scandale impliquant les Blackhawks de Chicago.

Quenneville veut réintégrer la Ligue nationale.

Bettman se fait tirer l’oreille.

Cédera-t-il aux demandes de certains propriétaires qui aimeraient rencontrer l’ex-pilote des Blackhawks et des Panthers de la Floride ?

Est-il besoin de préciser que si Quenneville obtient l’absolution du commissaire, son nom apparaîtra sur la liste de quelques formations ?

Cinq équipes sont présentement en consultation avec des candidats pour le poste d’entraîneur-chef : Columbus, New York, Anaheim, Washington et Calgary.

Et Brunette ?

Andrew Brunette serait un candidat intéressant pour les Flames de Calgary. N’oublions pas que Brunette était l’entraîneur de Jonathan Huberdeau quand l’ailier a connu une saison marquée par plusieurs exploits, en 2021-2022.

À Anaheim, on croit qu’il serait un entraîneur possédant les ressources pour voir au développement des jeunes patineurs de l’organisation.

Les Rangers ont déclaré qu’ils ne demanderaient pas à Bettman de revoir le dossier Quenneville. Mais si le commissaire décide de rendre un verdict, ça pourrait changer l’analyse des candidats pour remplacer Gerard Gallant.

Une histoire à suivre...