BOISVERT, Pierre



À La Maison Aube-Lumière de Sherbrooke, le 16 mai 2023 est décédé, entouré par l'amour des siens, monsieur Pierre Boisvert à l'âge de 86 ans. Il était le fils de feu Léopold Boisvert, feu Laurette Beaudoin et l'époux de feu Lucette Galipeau.Monsieur Boisvert laisse dans le deuil sa fille Julie, ses petites-filles Jade et Anne, ses frères, sa soeur, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille rendra hommage à monsieur Boisvert en toute intimité à une date ultérieure.La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs du CHUS Hôtel-Dieu et La Maison Aube-Lumière pour les excellents soins prodigués à monsieur Boisvert.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison Aube-Lumière.Pompier pour la Ville de Montréal de 1960 à 1990, il aura su faire la différence dans la vie de plusieurs personnes et aura bercé plus d'une oreille avec sa passion pour la musique.