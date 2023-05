Enceinte sans le savoir, elle jette son bébé dans la poubelle de l’hôpital

Une jeune femme du Nouveau-Mexique fait face à des accusations de meurtre au premier degré pour avoir jeté son nouveau-né dans les poubelles de l’hôpital où elle a accouché.

Alexee Trevizo, 19 ans, s’est présentée à l’hôpital général d’Artesia le 27 janvier dernier en raison de maux de dos. Là-bas, des tests ont révélé qu’elle était enceinte.

L’adolescente s’est ensuite rendue aux toilettes où elle est restée 18 minutes. Un peu plus tard, un employé de l’établissement a alerté le personnel après avoir aperçu d’importantes traces de sang dans la salle de bain. L’employé a soulevé la poubelle des toilettes et a découvert le cadavre du bébé, mort asphyxié.

Dans une vidéo filmée grâce à une caméra corporelle d’un policier, on peut voir Alexee Trevizo avouer son geste à sa mère.

«Il est sorti de moi et je l’ai mis dans un sac», a affirmé la jeune femme à sa mère, qui a répliqué : «Dans quel sac?» La jeune femme a répondu : «Le sac poubelle.»

En entrevue au Daily Mail, l’avocat de l’accusée, Gary Mitchell, a déclaré que sa cliente ignorait qu’elle était enceinte au moment d’accoucher dans les toilettes de l’hôpital.

«Elle n’a pas causé la mort du bébé», martèle l’avocat. Ce dernier ajoute que le père du bébé n’était pas, lui non plus, au courant de la grossesse de sa copine et que celui-ci soutenait Alexee Trevizo.