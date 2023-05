Essayer ce délicieux arancini, une boule de risotto frit aux asperges et au fromage italien

Rien n’est plus réconfortant qu’un bon arancini bien crémeux avec une coque croustillante et de plus, c’est une superbe façon de passer vos restants de risotto.

Dans cette recette, les asperges et le fromage italien caciocavallo sont à l’honneur. Ce fromage typiquement italien en forme de poire est affiné à travers une technique bien particulière : à dos de cheval.

Cette technique donne un goût unique à ce fromage qui complémente à merveille les asperges et la sauce tomate dans la recette suivante.

Bon appétit !

