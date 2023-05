Grillez votre homard sur le BBQ et votre vie ne sera plus jamais pareille

La saison du homard est enfin arrivée ! La cuisson sur le gril est une très bonne alternative pour faire cuire le homard, et c’est plus simple qu’on le croit à réaliser. Que ce soit vivant ou précuit, entier ou décortiqué, il y a de nombreuses recettes à faire avec le homard grillé. Simplement trempé dans un beurre aromatisé, en farce dans des pâtes maison ou en guédille, le homard se démarque avec sa chair tendre et son goût unique. Profitez de la courte saison pour allumer le gril et faire cuire de magnifiques homards du Québec en toute simplicité. Cette recette ne prend que quelques minutes à réaliser, mais les saveurs sauront vous surprendre. Bon BBQ !

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS

4 homards de 1 1⁄2 lb

2 citrons

2 limes

Beurre aromatisé

1⁄2 tasse de beurre

1⁄2 échalote française, ciselée

2 gousses d’ail, émincées

2 c. à thé de persil, haché finement

1 c. à thé de ciboulette, hachée finement

1⁄2 citron en jus

1⁄2 lime en jus

1 c. à thé de sriracha

1 c. à thé de miel

Sel et poivre au goût

PRÉPARATION