La Ronde ouvre officiellement ses portes

C’est le jour d’ouverture à La Ronde et comme c’est le cas pour plusieurs entreprises, l’enjeu est de trouver suffisamment de main-d’œuvre pour pourvoir tous les postes.

Le parc d’attractions n’échappe pas à l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre, puisque ce sont plus de 500 employés à temps partiel ou à temps complet qui sont requis pour assurer le bon fonctionnement du site.

«Les horaires sont revenus à la normale», dit Sophie Émond, présidente de Six Flags et de La Ronde. «Présentement, nous sommes ouverts les week-ends jusqu’à la fin du mois de juin, à la fin des classes, ensuite on embarque dans la saison complète. Sept jours sur sept, jusqu’à la fête du Travail.»

Ombre au tableau

Depuis la pandémie, l’action boursière de Six Flags a chuté, passant de 45$ en 2021 à moins de 25$ en 2023.

Même si la santé économique de l’entreprise en fait sourciller plus d’un, Mme Émond assure que tous les services offerts au parc demeureront accessibles.

«Chaque marché est différent», explique-t-elle. «Tous les parcs sont en bonne santé. C’est certain que la pandémie a affecté le domaine du divertissement, mais Montréal et les autres parcs se portent bien.»

Malgré la baisse en bourse, l’aire gourmande du parc d’attractions de Montréal a été rénovée au cours des derniers mois pour offrir une plus grande variété de choix aux clients.