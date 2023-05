L’aventure pour tous aux parcs d’Arbraska

En regardant les grimpeurs passer d’un arbre à l’autre dans un parcours d’Arbraska, le non-initié se demande s’il en serait capable. Pourtant, toute personne (ou presque) le moindrement en bonne condition physique peut le faire, les parcours étant répartis selon le niveau d’habileté, de facile à expert.

Tout a commencé, il y a plus de 20 ans, avec le parc Arbraska de Rawdon, dans Lanaudière. J’y suis allé pour ma chronique alors que ça venait à peine d’ouvrir. J’ai trouvé ça très excitant. Surtout les tyroliennes.

À la suite de la publication dans Le Journal, de plus en plus d’intéressés se sont présentés, m’a-t-on dit. L’engouement s’est poursuivi, ce qui a entraîné la création d’autres parcs d’aventure à Rigaud, à Mont-Saint-Grégoire et à Val-des-Monts (Laflèche), que j’ai aussi eu l’occasion d’essayer.

En plus des sept parcs au Québec, on en compte le même nombre en Ontario, puis deux autres en Floride, dont un à Miami. Outre les parcours dans les arbres, d’autres attraits sont à découvrir dans plusieurs parcs.

Rawdon

Câbles, passerelles et tyroliennes, voilà de quoi est constitué le parcours en 12 sections ayant servi d’inspiration pour les autres. On y grimpe même le soir, à la lueur d’une lampe frontale. Là est érigé un Village arbre-en-ciel pour les enfants (3-7 ans), des cabanes colorées dans les arbres et reliées entre elles par des passerelles. Aussi sur place : une Via Ferrata sur les flancs du mont Pontbriand.

Mont-Saint-Grégoire

Ce qui frappe au premier coup d’œil, c’est la localisation des parcours dans l’Érablière Charbonneau, au pied de la montagne. Deux tyroliennes avec vue plongeante sur un petit lac donnent l’impression de voler.

Photo fournie par Arbraska

Certains poussent l’aventure en y allant en soirée. S’est ajouté, depuis l’an dernier, le parc de trampolines géants uplà, agrémenté d’un Village arbre-en-ciel.

Laflèche

Dans ce parc au nord de Gatineau, on s’amuse aux parcours dans les arbres, ouverts certains soirs, mais aussi au ziptour. Il s’agit d’une série de huit longues tyroliennes, celles survolant un lac turquoise entre deux escarpements étant les plus excitantes des parcs Arbraska.

Photo fournie par Arbraska

Sur le même site, on explore avec un guide une grotte mystérieuse en passant dans des galeries et des tunnels. C’est la plus grande caverne accessible du Bouclier canadien. Voilà qui n’est pas banal.

PARCS D’AVENTURE ARBRASKA

Autres lieux au Québec : Rigaud, Shawinigan, Duchesnay et Chauveau (région de Québec)

Rigaud, Shawinigan, Duchesnay et Chauveau (région de Québec) Ailleurs : sept en Ontario (Treetop Trekking), deux en Floride

sept en Ontario (Treetop Trekking), deux en Floride Parcours dans les arbres : à partir de 5 ans le jour, à partir de 16 ans le soir

à partir de 5 ans le jour, à partir de 16 ans le soir www.arbraska.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

En forêt à Mont-Blanc

Le Parc Éco Laurentides se distingue par ses nombreux sentiers accessibles à la majorité des randonneurs. Des passerelles longent le bord d’un lac. Réservations en ligne préférables. À louer : kayaks et pédalos.

► www.ctel.ca

Des CoolBox au Camping de Rouville

Le Domaine international de Rouville, de son nom officiel, loue maintenant des chalets-conteneurs. À partir de 189 $ la nuit. En activité depuis plus de 60 ans, le camping est fréquenté pour ses nombreuses activités.

► www.domainederouville.com

◆ Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.